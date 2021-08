Intel ARC : les cartes graphiques gaming pour début 2022 avec Alchemist pour commencer

Intel commence à dévoiler ses atouts dans le domaine des cartes graphiques gaming en annonçant la gamme Intel ARC et une première génération de GPU Alchemist pour début 2022.

Cela fait quelque temps que des informations circulent sur Xe-HPG, l'architecture graphique d'Intel destinée à de futures cartes graphiques gaming, et les GPU de référence Intel DG2.

Le groupe de Santa Clara commence à abattre ses cartes en annonçant la naissance d'une nouvelle marque Intel ARC qui représentera les GPU grand public qui viendront se confronter aux GeForce de Nvidia et aux Radeon d'AMD.

Les premières cartes graphiques reposeront sur une première génération de hardware baptisée Alchemist dont Intel confirme la date de lancement, qui avait déjà été pressentie : le premier trimestre 2022, ce qui pourrait conduire à une disponibilité effective au début du deuxième trimestre.

La marque Intel ARC couvrira matériel et logiciel couvrant le domaine des cartes graphiques grand public et plusieurs plates-formes hardware sont attendues au-delà d'Alchemist puisqu'on l'on trouvera par la suite Battlemage, Celestial et Druid.

Support du ray tracing et développement du super sampling

Le ton est donné avec un peu de magie dans l'air et surtout le support de DirectX 12 Ultimate, apportant la confirmation du support du ray tracing et de fonctions comme le VRS (Variable Rate Shading) et les Mesh Shaders.

Sans fournir beaucoup de détails précis (pas même la finesse de gravure), Intel confirme avec ces annonces que son entrée sur le segment des cartes graphiques gaming est une aventure de long cours avec une roadmap de plusieurs générations de cartes graphiques à venir.

Intel pourrait même avoir sa propre technique de super sampling pour l'upscaling et l'amélioration du framerate grâce à de l'intelligence artificielle, à l'image du DLSS de Nvidia et du récent FSR d'AMD, ne serait-ce que pour ne pas se trouver pris au dépourvu.