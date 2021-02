Intel Xe-HPG : les Mesh Shaders supportés par les futures cartes graphiques gaming

Le groupe Intel s'est invité sur le segment des cartes graphiques avec une architecture modulaire Xe dont le développement est supervisé par Raja Koduri et qui est conçue pour pouvoir toucher tous les segments, des composants basiques pour les besoins quotidiens aux produits pour supercalculateurs.

Parmi les branches en développement, il y a l'architecture Xe-HPG qui sera celle permettant la création de cartes graphiques gaming dédiées en principe capables de se mesurer aux offres de spécialistes du marché comme Nvidia et AMD.

Les premiers GPU Intel Xe-HPG sont censés être annoncés cette année et les communications du groupe et de ses représentants sont donc scrutées à la loupe. En attendant leur officialisation, Raja Koduri fait du teasing en évoquant les performances de ces futurs produits.

Mesh Shading sur Xe-HPG

Dans un nouveau tweet, il dévoile que les cartes Xe-HPG supporteront les Mesh Shaders, technologie présente au sein de DirectX 12 et exploitée sur Turing par Nvidia ou sur RDNA 2 par AMD, et qui permet de modifier la qualité d'affichage d'un objet en fonction de sa distance dans le rendu d'une scène (plus il sera près, plus il sera détaillé)

Cette technique donne la possibilité d'afficher des scènes comportant un très grand nombre d'objets avec des pré-calculs effectués au niveau du GPU plutôt que du CPU, assurant une bonne fluidité de la scène malgré la complexité du décor.

Xe HPG mesh shading in action, with the UL 3DMark Mesh Shader Feature test that is coming out soon pic.twitter.com/fnYeWoM08c — Raja Koduri (@Rajaontheedge) February 10, 2021

Raja Koduri montre une image d'une telle scène complexe que Xe-HPG peut traiter en mesh shading grâce à un test spécifique du benchmark 3DMark qui n'est pas encore officiellement disponible.

Les cartes graphiques Xe-HPG seront en principe capables de supporter des fonctions avancées même si, faute d'informations complémentaires, il reste difficile de déterminer quelles performances elles seront capables d'offrir.

Un GPU dédié de référence Intel DG2 reposant sur Xe-HPG et avec 512 unités d'exécution fait régulièrement parler de lui mais on pourrait bientôt avoir plus de concret à se mettre sous la dent.