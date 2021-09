Intel ARC : un GPU Xe-HPG avec 512 EU en version mobile repéré en benchmark

Avec sa gamme ARC, le groupe Intel va se lancer dans les cartes graphiques gaming grâce à son architecture Xe-HPG et une première génération de matériel Alchemist.

Si la firme a uniquement évoqué des cartes graphiques dédiées pour PC de bureau, elle pourrait préparer aussi des versions mobiles de ses GPU gaming. Une entrée dans Geekbench montre qu'un PC portable avec processeur Tiger Lake-H (Intel Core i7-11800H) a été testé avec un tel GPU.

Aucune dénomination n'apparaît mais ce dernier tourne à 1800 MHz (mais il s'agit d'un prototype) et embarque 512 EU (unités d'exécution) ou Xe Cores, et devrait en principe se retrouver dans des PC portables gaming haut de gamme.

Difficile pour le moment de tirer des conclusions des résultats obtenus sur le benchmark. Il apparaît seulement qu'ils semblent être 85% supérieurs à ceux d'une version 256 UE aperçue fin juin (et avec un processeur Alder Lake), tandis qu'ils sont très bas par rapport aux GPU concurrents haut de gamme.

L'utilisation d'un processeur Tiger Lake n'est pas forcément signifiante non plus et il s'agit peut-être simplement d'une plate-forme de test avant une intégration aux côtés de processeurs Alder Lake-H

Les GPU ARC Alchemist pour PC portables devraient être annoncés en début d'année prochaine et arriver sur le marché sur le deuxième ou troisième trimestre 2022.