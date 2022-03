Intel ARC Limited Edition : le GPU en version desktop fait son teasing

Si Intel a présenté ses premières cartes graphiques dédiées pour PC portables, la firme n'a pas oublié d'évoquer les versions pour PC de bureau qui arriveront un peu plus tard.

Le groupe Intel fait désormais partie du club des fabricants de cartes graphiques dédiées avec une première série Intel ARC A destinée dans un premier temps aux PC portables.

La firme prévoit toujours de lancer plus tard les versions pour PC de bureau et elle en a fait un teasing avec l'annonce d'une carte graphique Intel Arc Limited Edition Graphics prévue pour l'été 2022.

C'est l'occasion de découvrir à quoi elle ressemblera et la firme montre dans une petite vidéo un GPU avec double ventilateur et épais de 2 slots, avec quatre ports DisplayPort et un port HDMI.

Le GPU embarqué est un Intel ACM-G10 avec 32 X-Cores (la version puissante de ARC Alchemist) et l'évacuation de la chaleur est assurée par un ensemble de caloducs et un dissipateur de chaleur.

Faute de connecteur visible, l'alimentation devrait être assurée directement par la carte mère, ce qui suggère une puissance maximum de 75W avec l'interface PCIe 4.0, ce qui oriente vers une carte graphique d'entrée de gamme selon les standards du marché.

Cette carte Intel ARC Limited Edition Graphics devrait embarquer 8 à 16 Go de mémoire GDDR6, dont les huit emplacements sont visibles dans le rendu.