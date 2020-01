Intel Comet Lake-S : pas de nouvelles au CES 2020...mauvaise nouvelle ?

Après la présentation des processeurs Comet Lake-U et -Y basse consommation pour ultraportables et configurations légères, les attentes se portaient sur les Comet Lake-S pour PC de bureau, gravés en 14 nm+++, et le salon CES 2020 de Las Vegas semblait une vitrine toute trouvée, d'autant plus que les fuites se sont multipliées ces dernières semaines.

Avec de potentiels processeurs Intel Core i9-10900 grimpant à 10 coeurs / 20 threads et promettant des cadences de plus de 5 GHz en mode Turbo, il y avait de quoi saliver.

La conférence d'Intel au CES a lieu il y a quelques jours et...aucune mention n'a été faite des processeurs Comet Lake-S. Le site Computerbase pense savoir pourquoi et évoque des problèmes de consommation d'énergie toujours pas réglés sur les plus gros processeurs.

L'Intel Core i9-10900K dépasserait ainsi les 300 Watts (à ne pas confondre avec la valeur du TDPN, qui devrait être de 125 Watts) à pleine charge de travail sur ses 20 threads, alors que l'actuel i9-9900KS octocore dépasse déjà les 250 Watts dans les mêmes conditions. Cette poussée de fièvre s'accompagne aussi de montées en température pouvant devenir problématiques.

Cette situation retarde donc l'annonce des processeurs Comet Lake-S, au grand dam des fabricants de cartes-mères qui attendent de présenter le chipset Z490 destiné à les accueillir.

Computerbase suggère que la forte consommation d'énergie de Comet Lake, toujours gravé en 14 nm, est aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'existe pas de version 10 coeurs du côté des séries pour PC portable Comet Lake-H.