CES 2020 : Lenovo Legion 740S et BoostStation, pour apporter un GPU externe aux laptops

Avec le nouveau PC portable Legion Y740S dévoilé au salon CES 2020, Lenovo mise sur la finesse et l'affichage 4K, à rebours des designs costauds et encombrants des ordinateurs portables gaming.

Sous Windows 10, la machine embarque un processeur Intel Core i9 de 10ème génération capable d'atteindre des fréquences de 5 GHz et différents modes de fonctionnement pour jouer ou se divertir.

Il dispose d'un affichage 15,6 pouces 4K (dalle LCD IPS) avec une luminosité de 600 nits et une colorimétrie sRGB à 100%. Pouvant accueillir jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To de stockage, il embarque pour le refroidissement pas moins de 4 ventilateurs.

Le lenovo Legion Y740S ne pèse que 1,9 Kg et promet jusqu'à 8 heures d'autonomie, avec des connectiques Thunderbolt 3 sur les côtés et à l'arrière. Le choix de la finesse pour un PC gaming impose l'utilisation de l'iGPU du processeur mais Lenovo a tout prévu en proposant également la Lenovo Legion BoostStation, un boîtier avec sa propre alimentation et intégrant une carte graphique de dernière génération.

Pour les jeux les plus exigeants, il suffira de relier le PC portable à ce boîtier pour profiter de la puissance d'une carte graphique de type Nvidia GeForce RTX / GTX 16 ou les dernières Radeon RX 5x00 d'AMD.

Le boîtier, avec son châssis aluminium et sa fenêtre latérale transparente, rappelle la destination gaming de l'objet qui permettra également de faire tourner des applications de réalité virtuelle / augmentée et peut accueillir des solutions de stockage.

Le PC portable Lenovo Legion Y740S débutera à 1099,99 dollars tandis que le Lenovo Legion BoostStation sera proposé à 249,99 dollars en boîtier nu ou en pack avec des GPU Nvidia GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT à partir du printemps.