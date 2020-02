Intel Core i7-10700K : le processeur Comet Lake à 5,3 GHz en turbo

Le processeur Intel Core i7-10700K avec architecture Comet Lake se montre en benchmark et confirme sa capacité à dépasser les 5 GHz en mode Turbo.

Les processeurs Intel Comet Lake (gravés en 14 nm) pour ordinateur de bureau (Comet Lake-S) ne sont toujours pas officialisés mais cela n'empêche pas de les croiser régulièrement en benchmark.

Le processeur Intel Core i7-10700K, fort de ses 8 coeurs / 16 threads et futur membre de la famille Intel Core de 10ème génération, se montre ainsi sur 3DMark et laisse apparaître une fréquence de base de 3,8 GHz mais aussi une cadence en boost grimpant à 5,3 GHz.

Comme l'Intel Core i9-10900K aperçu au début du mois, ce processeur confirme sa capacité à dépasser les 5 GHz sur l'ensemble de ses coeurs en mode Turbo et semble pouvoir aller plus loin, alors que l'Intel Core i9 décacore semble atteindre 5,1 GHz et grimper à 5,3 GHz qu'avec le mode spécial Thermal Velocity Boost.

Notons que ces résultats, dévoilés par @TUM_APISAK, peuvent être erronés, dans la mesure où l'on attendait plutôt l'I7-10700K avec un mode Turbo à 5,1 GHz tandis que l'i9-10900K aurait été le seul à atteindre 5,3 GHz.

Le nouveau processeur devrait en principe posséder un TDP de 125W, si l'on en croit les fuites précédentes sur la plate-forme Comet Lake-S.