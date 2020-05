Intel Comet Lake-S : les processeurs pour PC de bureau jusqu'à 5,3 GHz

Intel officialise ses processeurs Comet Lake-S pour PC de bureau grimpant jusqu'à 10 coeurs et pouvant assurer une cadence jusqu'à 5,3 GHz.

Puisque le 10 nm reste si difficile à obtenir et que le 7 nm n'est pas encore d'actualité, c'est toujours sur la gravure en 14 nm que compte le groupe Intel pour sa nouvelle famille de processeurs pour PC de bureau Comet Lake-S.

Entrant dans la grande famille Intel Core de 10ème génération, cette nouvelle série ira de l'Intel Core i3 à l'Intel Core i9, avec différentes variations et quelques processeurs basse consommation.

Ce sont donc quelque 32 processeurs (en comptant aussi aussi les Pentium Gold et les Celeron) qui sont dévoilés avec en tête de liste l'Intel Core i9-10900K en 10 coeurs / 20 threads et fonction Thermal Velocity Boost lui pemettant d'atteindre 5,3 GHz, avec un TDP de 125W, ce qui lui vaut le qualificatif de "processeur gaming le plus rapide au monde".

Cette fonction n'est disponible que pour les Core i9, les Core i7 en-dessous restant sur la technologie Turbo Max 3.0, tandis que les Core i5 et i3 sont en Turbo Max 2.0.

Comme vu précédemment, Intel met en avant pour cette série le support de la RAM DDR4-2900 ainsi qu'un hyperthreading proposé pour la première fois jusqu'en Core i3. La série adopte également le support du WiFi 6.

La grille tarifaire avait déjà fuité la veille et l'on retrouve un tarif de 488 dollars pour le haut de gamme, 350 dollars environ pour les Core i7, 200 à 260 dollars en Core i5 et 120 à 150 dollars pour les Core i3.

Les nouveaux processeurs Comet Lake-S exploitent le socket LGA1200 imposant de nouvelles cartes mères, d'où l'introduction du chipset Intel Z490 avec toujours l'interface PCIe 3.0, le passage au PCIe 4.0, déjà proposé chez AMD, ne devant arriver que sur les prochaines générations de processeurs.

Intel annonce l'arrivée des premiers PC équipés de cette nouvelle famille de processeurs Comet Lake-S pour le mois de mai 2020.