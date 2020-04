Intel Comet Lake-S : les derniers détails avant la présentation officielle

C'est ce 30 avri que le groupe Intel devrait lever le voile sur les processeurs Comet Lake-S pour PC de bureau, après avoir présenté les Comet Lake-H pour PC portables en début de mois.

Toujours gravés en 14 nm, ils se sont régulièrement montrés en benchmark ou dans des présentations en fuite. De nouvelles slides confirment les grandes lignes de cette nouvelle famille constitutive des Intel Core de 10ème génération.

Le chef de file sera le processeur Intel Core i9-10900K de 10 coeurs / 20 threads et capable de grimper jusqu'à 5,3 GHz en mode Turbo et avec la fonction Thermal Velocity Boost, avec un TDP de 125W.

La nouvelle gamme pourra supporter de la DDR4 jusqu'à 2933 MHz et profitera du support du WiFi 6 pour des débits encore améliorés. On trouvera également une nouvelle carte mère Intel 400 Series et une interface PCIe 4.0 40 lignes.

Les diapositives en fuite indiquent des prix plutôt raisonnables pour les Comet Lake-S, l'Intel Core i9-10900K étant positionné à 488 dollars, l'i7-10700K à 349 dollars ou l'i5-10600K à 262 dollars, tandis que l'entrée de gamme en Intel Core i3 (qui profite de l'hyperthreading) est à moins de 160 dollars.