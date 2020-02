Intel Comet Lake-S : les prix possibles des processeurs pour PC de bureau

Ils ne sont pas encore officialisés mais leurs prix s'affichent déjà chez certains revendeurs en ligne. Les processeurs Intel Comet Lake-S pour PC de bureau seront gravés en 14 nm et offriront des configurations jusqu'à 10 coeurs / 20 threads.

Plusieurs de leurs membres ont déjà été repérés dans les benchmarks et les variantes haut de gamme pourront dépasser des cadences de 5 GHz.

Des grilles de prix se dévoilent chez les revendeurs tchèques et slovaques et suggèrent une fourchette allant de 80 à 279 € pour les processeurs Intel Core i3 à i5 (les i7 et i9 n'étant pas encore listés) avec le nouveau socket LGA1200 et en version standard.

Il n'est pas certain qu'il s'agisse des prix réellement envisagés par Intel mais cela peut donner une indication de la stratégie tarifaire du groupe de Santa Clara. Si les Intel Core i5 en Comet Lake affichent un prix sensiblement supérieur à leurs équivalents chez AMD, le tarif des Intel Core i3 tend à faire jeu égal.

Les prix listés sont en outre en général légèrement supérieurs à ceux proposés pour la famille Intel Core 9ème génération mais il faudra attendre la confirmation de la grille tarifaire par Intel pour en tirer véritablement des conclusions.