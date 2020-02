Intel Core i9-10900 : le processeur à dix coeurs se montre en photos

Les processeurs Comet Lake-S gravés en 14 nm et destinés aux PC de bureau ne sont pas toujours pas annoncés mais ils se montrent de plus en plus souvent dans des fuites diverses.

Cette fois, c'est le processeur Intel Core i9-10900, futur membre des Intel Core 10ème génération et doté de pas moins de 10 coeurs / 20 threads, qui se montre sur des clichés issus de Xfastest.

Alors que l'on a déjà croisé la version i9-10900K en 125W, il s'agit ici de la version standard avec TDP 65W et une cadence de base située entre 2,5 et 2,8 GHz. Le modèle de préproduction visible ici nécessite un nouveau socket LGA1200 pour cartes mères Intel Series 400 mais restera compatible avec les systèmes de refroidissement en LGA1151.

Le processeur restera compatible avec l'interface PCIe 3.0 et profitera des avancées de la nouvelle famille Intel Core comme le support du WiFi 6. Les processeurs Intel Comet Lake-S devraient être officialisés durant le printemps 2020.