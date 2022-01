CES 2022 : Les processeurs mobiles Intel Core de 12ème génération Alder Lake-H débarquent

Le groupe Intel complète sa gamme de processeurs dans la famille Intel Core de 12ème génération en ajoutant les processeurs mobiles Alder Lake-H qui ont largement fuité ces derniers mois.

Utilisant le noeud de gravure Intel 7 (gravure en 10 nm Enhanced SuperFin), ils profitent de l'architecture hybride intégrant des coeurs puissants (P-cores) et économiques (E-cores).

Intel annonce une progression jusqu'à 40% des performances par rapport à la génération précédente au sein d'une gamme comprendant pas moins de 28 variantes (-H, -P et -U) et dont le chef de file est l'Intel Core i9-12900HK.

Ce dernier offre une configuration de 14 coeurs (6 coeurs puissants et 8 coeurs économiques) et 20 threads (double thread pour les P-cores et simple thread pour les E-cores), grimpe jusqu'à 5 GHz en mode Turbo et profite également d'une partie graphique Intel Xe améliorant les performances graphiques de 28% par rapport à la génération précédente, avec notamment des gains significatifs dans le traitement des tâches lourdes de créativité / modélisation.

Ces processeurs Alder Lake-H profitent du support de la DDR5 / LPDDR5 en plus de la DDR4 / LPDDR4 avec toujours le WiFi 6 / 6E et le Thunderbolt 4 offrant des vitesses de transfert jusqu'à 40 Gbps. Les premiers PC portables équipés arriveront dès février 2022.

Alder Lake basse consommation et Intel Evo de 3ème génération

Le lancement de cette gamme permet également de faire évoluer les spécifications du Project Athena pour des processeurs Intel Evo de 3ème génération plus exigeants destinés aux PC portables haut de gamme.

Intel a également présenté ses processeurs Intel Core 12ème génération mobile basse consommation (Série U et Série P) qui vont jusqu'à 14 coeurs / 20 threads et exploitent une partie graphique Intel Iris X, avec un TDP de 28W pour la Série P et de 9 à 15W pour la série U.

On retrouvera notamment ces processeurs dans des ultraportables légers et des tablettes 2 en 1, ainsi que dans des appareils avec affichage repliable dans le courant de l'année 2022.