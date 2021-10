Geekbench : l'Intel Core i9 12900HK devant l'Apple M1 Max

L'architecture hybride Alder Lake pour la douzième génération de processeurs Intel Core mise sur l'association de cœurs haute performance (P-Core ; architecture Golden Cove) et de cœurs basse consommation (E-Core ; architecture Gracemont).

Pour les PC portables, Intel prépare des processeurs mobiles Alder Lake-P et Alder Lake-M. C'est dans la série Alder Lake-P que Wccftech rapporte des résultats de benchmark sur Geekbench d'un processeur Intel Core i9 12900HK (overclockable) de 14 cœurs et 20 threads. En l'occurrence, 6 cœurs P-core et 8 cœurs E-core.

Il est fait mention d'une fréquence de base à 2,9 GHz qui est probablement en lien avec les cœurs basse consommation, tandis que la valeur maximale est évidemment erronée dans la capture ci-dessous :

Sur Windows 11 Pro, c'est un score de 1851 points en test single core et de 13256 points en test multicore. Par rapport à un processeur mobile Intel Core i9 11980HK de 11e génération, la progression est respectivement de 14,5 % et 44,8 %.

Wccftech fait également une comparaison avec les performances de l'Apple M1 Max et ses scores de 1785 points en single core et 12753 points en multiscore. L'Intel Core i9 11980HK fait ainsi un peu mieux avec +3,7 % et +3,9 %.