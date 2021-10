MacBook Pro en M1 Max : déjà un premier benchmark qui décoiffe

Pour son événement d'octobre, Apple a levé le voile sur ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 qui embarquent de nouvelles puces ARM M1 Pro ou M1 Max. Elles constituent des évolutions de la puce M1 initiale avec un plus grand grand nombre de coeurs CPU (10, en configuration 8 + 2) et 16 ou 32 coeurs GPU selon la version.

Les machines ne seront disponibles que la semaine prochaine mais un premier passage sur le benchmark Geekbench a déjà été repéré pour un MacBook Pro en M1 Max.

Il y obtient des résultats de 1749 points en test single core et de 11542 points en test multicore, là où la puce M1 obtient autour de 7500 points sur ce dernier résultat.

Selon ces valeurs, le SoC Apple M1 Max offre des performances supérieures à tous les processeurs pour Mac, à l'exception du Mac Pro et des iMac les plus richement dotés avec des puces Intel Xeon de 16 et 24 coeurs, et qui relèvent de la station de travail, observe le site MacRumors.

Les MacBook Pro s'annoncent donc bien comme de nouveaux monstres de puissance pour des machines qui restent portables et continuent d'offrir une solide autonomie.

La machine testée ici embarquait un système macOS 12.4 qui correspond à macOS Monterey, la nouvelle version qui sera également diffusée d'ici la fin du mois.