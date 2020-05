Intel Core i9-10900K : déjà overclocké à 5,4 GHz sur ses 10 coeurs

Le processeur Intel Core i9-10900K est capable de grimper jusqu'à 5,3 GHz mais un premier overclocking permet déjà d'aller plus haut et sur l'ensemble des coeurs.

Dans la famille Comet Lake-S des processeurs pour PC de bureau, toujours gravés en 14 nm, le chef de file est l'Intel Core i9-10900K doté de 10 coeurs / 20 threads et cadencé à 3,7 GHz, avec la capacité de monter à 5,2 GHz (sur un coeur et en mode Turbo Boost 3.0), et même à 5,3 GHz grâce à une fonction spéciale, le Thermal Velocity Boost (TVB).

Il n'aura pas fallu longtemps pour aller au-delà de ces valeurs. Sur Twitter, @OldSkol_ fait la démonstration d'un overclock ayant permis d'atteindre une cadence de 5,4 GHz sur l'ensemble des 10 coeurs alors que le processeur en version standard ne peut grimper que jusqu'à 4,9 GHz sur tous ses coeurs.

Pour y parvenir, l'overclocker a conservé un refroidissement classique (air/liquide) et fait passer le voltage à 1,35V. Cela a permis au Core i9 d'atteindre les 3000 points sur Cinebench R15, au lieu de 2350 points.

Il se rapproche ainsi du processeur AMD Ryzen 9 3900X qui atteint les 3300 points mais avec plus de coeurs et de threads. Il sera peut-être possible d'aller encore plus loin avec des solutions de refroidissement encore plus efficaces.