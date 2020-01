Intel Core i9-10900K vs i9-9900K : jusqu'à 30% de performance en plus dans certains scénarios

Le processeur Intel Core i9-9900KS sera disponible à partir d'octobre et l'on commence à avoir une idée de son tarif.

Annoncé lors du salon Computex 2019, le processeur Intel Core i9-9900KS capable de grimper à 5 GHz sur l'ensemble de ses coeurs, sera disponible à partir du mois d'octobre. Les processeurs Cascade Lake-X ne sont plus très loin non plus.