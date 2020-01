Intel Core i9-10980HK : le processeur Comet Lake-H aperçu en benchmark

Les processeurs Intel Comet Lake-H pour PC portables ont été brièvement évoqués durant le salon CES 2020 et le modèle phare Intel Core i9-10980HK se promène actuellement dans les benchmarks.

Pendant qu'AMD faisait pleuvoir les nouveautés sur le salon CES 2020 de Las Vegas, Intel a été plus mesurée et a surtout réalisé des évocations discrètes de ses projets.

Parmi eux, on trouve l'arrivée attendue mais pas encore complètement officialisée des processeurs Comet Lake-H pour PC portables haut de gamme, après les Comet Lake-Y et -U basse consommation.

Signe d'une arrivée prochaine, c'est le modèle phare de cette future série qui fait une apparition officieuse dans les benchmarks. Repéré à plusieurs reprises sur Geekbench par @TUM_APISAK, le processeur Intel Core i9-10980HK commence à faire parler de lui.

L'une des promesses d'Intel est que les processeurs Comet Lake-H seront capables d'atteindre des fréquences dépassant les 5 GHz et, dans ses différentes apparitions, l'Intel Core i9-10980HK en configuration 8 coeurs / 16 threads atteint des fréquences en Boost s'en rapprochant avec 4,92 et 4,98 GHz (et une troisième itération à 4,3 GHz) pour une fréquence de base autour de 3,10 GHz.

Le mystère demeure donc sur la capacité des nouveaux processeurs à dépasser les 5 GHz. On ne connaît pas encore non plus le TDP du processeur. Dépassera-t-il les 45 Watts de son prédécesseur, l'Intel Core i9-9980HK ?

Côté performances, le processeur semble atteindre 5500 points en test single core et 31 600 points en test multicore sur Geekbench 4.