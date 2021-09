Intel Core i9-12900K : le processeur surpasse le Ryzen 9 5950X sur Ashes of the Singularity

En attendant la présentation officielle, le processeur Intel Core i9-12900K (Alder Lake, Intel Core 12ème génération) fait parler la poudre sur Ashes of the Singularity.

Les processeurs Alder Lake représentant la famille Intel Core de 12ème génération arriveront durant l'automne et profiteront d'une architecture hybride ainsi que des optimisations apportées par Windows 11.

En amont de l'annonce officielle, le processeur Intel Core i9-12900K montre ses muscles sur les benchmarks d'Ashes of the Singularity et confirme sa supériorité sur le processeur AMD Ryzen 9 5950X.

Les deux processeurs disposent de 16 coeurs, en configuration 8 coeurs puissants Golden Cove et 8 coeurs économiques Gracemont pour la puce d'Intel, et 16 coeurs Zen 3 du côté d'AMD.

Le processeur d'Intel offre une cadence de base de 3,2 GHz et de 5,2 GHz en boost, pour un TDP de 125W quand celui d'AMD a des fréquences de 3,4 GHz en base et 4,9 GHz en boost, avec un TDP de 105W.

De belles promesses

Avec une carte graphique RTX 3080 de Nvidia, l'Intel Core i9-12900K atteint un score de 14 000 avec réglages 1440p, contre un score de 10 100 pour le Ryzen 9 5950X, soit une différence de 38%.

Intel Core i9-12900K

Le test en benchmark ne dit pas si une solution de refroidissement spécifique a été appliquée ni si la configuration utilisait Windows 11 et profitait donc d'optimisations particulières.

AMD Ryzen 9 5950X

Difficile d'en tirer des conclusions précises mais l'Intel Core i9-12900K semble aussi capable de battre le meilleur processeur Ryzen 5000 du moment sur Geekbench et pourrait donc offrir de belles performances.

Mais s'il ne manque pas de panache pour les jeux, saura-t-il faire aussi bien dans les applications et les charges de travail conséquentes ?