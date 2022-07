Intel Core i9-13900K : Raptor Lake en force sur les benchmarks

La famille de processeurs Raptor Lake, représentante des Intel Core de 13ème génération, débarquera sur le marché d'ici quelques mois et reprendra l'architecture hybride et la gravure en 10 nm (procédé Intel 7) d'Alder Lake en poussant plus loin les performances.

Le processeur Intel Core i9-13900K sera le plus puissant membre de la nouvelle série avec 24 coeurs / 32 threads grâce à une configuration de 8 P-Cores et 16 E-Cores avec une fréquence de 3 GHz en base et jusqu'à 5,5 GHz en boost.

Il a déjà été aperçu à plusieurs reprises en benchmark et dans des listings mais il se dévoile un peu plus avec un nouveau passage sur Geekbench 5. Il s'agit toujours d'un prototype dont les performances pourraient encore évoluer par rapport à la version finale.

Un point intéressant concerne la rumeur d'une capacité de passer en boost jusqu'à 5,8 GHz. Les logs sur Geekbench montrent les coeurs puissants autour de 5,5 GHz et l'un d'entre eux à 5,7 GHz. Pas mal !

Belles promesses de performances

Le processeur a été testé sur une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Extreme avec 32 Go de RAM DDR5-6400, soit un peu plus que la configuration officielle en DDR5-5600.

Les scores atteignent 2133 points en test single core et 23701 en test multicore. C'est un peu moins que l'espoir de 2300 points en single core évoqué précédemment mais cela permet de dépasser les résultats de l'Intel Core i9-12900K (Alder Lake / Intel Core 12ème génération ) ainsi que du Ryzen 9 5950X qui reste l'offre de référence actuelle d'AMD, en attendant les Ryzen 7000 en Zen 4.

La combinaison de coeurs Raptor Cove et Gracemont semble donc plutôt efficace, avec une possible marge de progression jusqu'à la version finale.