Bientôt de nouveaux logos Intel Core et une nouvelle famille Intel Evo !

Intel s'apprête à renouveler les logos pour ses processeurs Intel Core avec un design simplifié et même une nouvelle série qui pourrait correspondre aux futurs processeurs Alder Lake.

Les stickers signalant la présence et le type des processeurs d'Intel devraient bientôt changer d'aspect, d'après des découvertes faites dans les documents de l'Office nord-américain des brevets (USPTO).

Toujours carrés mais avec une graphie simplifiée et se limitant à des variations bicolores, ils mettront en avant la famille du processeur (Core par exemple) plutôt que sa variation (i3, i5...).

Et dans le lot de ces nouveaux autocollants apparaît une nouvelle famille Intel Evo qui pose question. La petite mention "Powered by Core" suggère qu'il pourrait s'agir des stickers destinés aux futurs processeurs Alder Lake qui seraient composés d'assemblages de coeurs puissants et de coeurs économiques, selon le même principe utilisé pour l'architecture ARM.

La nature des coeurs puissants sera alors précisée (i3, i5...) sur le sticker. S'agissant de simples dépôts de marque, il reste possible qu'Intel choisisse de ne pas les utiliser dans ses produits finaux et il faudra attendre les annonces officielles pour vérifier s'ils représenteront effectivement la nouvelle identité visuelle des processeurs sur les PC portables et de bureau.

Les processeurs Alder Lake, gravés en 10 nm, feront partie de la famille Intel Core de 12ème génération et devraient être annoncés fin 2021.