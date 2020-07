Intel Alder Lake : les processeurs hybrides attendus fin 2021

Parmi les spéculations concernant les futures puces d'Intel, il y avait celle d'une génération Intel Core de 12ème génération portant le nom de code Alder Lake et gravée en 10 nm.

Le nom est apparu à plusieurs reprises sous forme de rumeur avec un point particulièrement intéressant : la série Alder Lake inaugurerait une famille de processeurs hybrides composés de groupes de coeurs puissants et de coeurs économiques, rappelant la configuration big.LITTLE de l'architecture ARM.

Intel a donné un avant-goût de cette possibilité avec son processeur Lakefield équipé d'un coeur Core et de quatre coeurs Atom et elle pourrait donc se déployer plus largement l'an prochain.

Et si Intel ne dit encore rien de ces futurs processeurs, ils sont désormais évoqués dans une roadmap officielle, avec une fenêtre de lancement fixée au second semestre 2021.

Alder Lake prendra la suite de Tiger Lake dont les premières familles de processeurs (mobiles d'abord) seront disponibles à la rentrée avec l'atout d'une nouvelle architecture graphique Xe dont Intel doit préciser les détails durant le mois d'août.

Le groupe précise qu'Alder Lake couvrira les processeurs pour PC de bureau et PC portables et ce n'est qu'ensuite, en 2022 ou 2023, que se fera la migration vers le 7 nm, au lieu de la fenêtre de fin 2021 initialement prévue.

Dans sa roadmap, Intel annonce côté serveurs l'arrivée en fin d'année des processeurs Ice Lake-SP qui seront ses premiers processeurs pour serveurs gravés en 10 nm, tout en préparant déjà la suite, Sapphire Rapids, dont les premiers échantillons seront prêts avant la fin de l'année pour une commercialisation l'an prochain.