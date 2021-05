Intel Core i7-1195G7 et i5-1155G7 : Tiger Lake-U jusqu'à 5 GHz et modem 5G au format M.2

Pour le salon Computex 2021, Intel dévoile deux nouveaux processeurs Intel Core de 11ème génération de type Tiger Lake-U (processeurs basse consommation pour PC portables et ultraportables) : les Intel Core i7-1195G7 et Intel Core i5-1155G7.

Les deux sont gravés en 10 nm SuperFin et offrent des TDP entre 12 et 28W et la version Intel Core i7 est la première de son genre à pouvoir atteindre 5 GHz en mode Turbo, pour une fréquence de base de 2,9 GHz.

L'intel Core i5 atteint pour sa part 4,5 GHz en mode Turbo pour cadence de base de 2,5 GHz. Les deux processeurs embarquent une solution graphique Iris Xe (96 EU pour la version i7, 80 EU pour l'Intel Core i5) qui permettra de réaliser des tâches de productivité et du jeu en 1080p.

Intel a comparé les performances du nouveau Intel Core i7-1195G7 avec celles d'un APU AMD Ryzen 7 5800U.

En parallèle, Intel a annoncé un modem 5G au format M.2 entrant dans le cadre d'une famille Intel 5G Solution 5000. La solution a été développée en partenariat avec MediaTek (Intel ayant vendu ses ressources de conception de modems 5G à Apple) et Fibocom.

Plusieurs fabricants sont déjà intéressés, tels que Acer, Asus et HP pour proposer des PC portables exploitant des processeurs Intel Core de 11ème génération en série-U et -H et sur lesquels on pourra donc ajouter des modems 5G Intel certifiés en plug and play, ajoutant une connectivité cellulaire à la connectivité sans fil WiFi 6 / 6E déjà intégrée. Mais il faudra attendre 2022.