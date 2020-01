Intel DG2 : le GPU dédié sous Xe HP gravé en 7 nm chez TSMC ?

La première carte graphique dédiée Intel DG1 sous architecture Intel Xe commence tout juste à se dévoiler qu'il est déjà question des détails de la variante Intel DG2 et d'une gravure en 7 nm...de TSMC.

L'architecture Intel Xe pour cartes graphiques doit alimenter un projet Intel Ponte Vecchio pour systèmes pour datacenters et une première génération de cartes graphiques dédiées Intel DG1 dont le groupe de Santa Clara a officialisé l'existence durant le salon CES 2020 de Las Vegas au début du mois.

Trois variantes de l'architecture Intel Xe sont mises en avant : Xe HPC (Ponte Vecchio), Xe LP (Intel DG1) et Xe HP qui pourrait correspondre à un GPU Intel DG2.

Alors que les prochains mois devraient en dire beaucoup plus sur Intel DG1, le site AdoredTV affirme qu'Intel DG2 sera lancé en 2022 et profitera d'une gravure en 7 nm.

Mais tandis que l'on pourrait s'attendre à le voir profiter de la gravure en 7 nm d'Intel prévue à partir de 2021, le GPU Intel DG2 devrait en fait être produit par le fondeur taiwanais TSMC.

Intel ayant affirmé que son premier GPU sous Xe exploiterait sa nouvelle gravure en 7 nm, il est possible que le groupe la réserve à Ponte Vecchio et à ses processeurs tandis que les GPU dédiés sous xe LP et HP pourraient être produits par TSMC pour des questions de volume.

La gravure en 7 nm d'Intel doit être finalisée d'ici le second semestre 2021 et nécessitera une montée en production progressive. Elle devrait également en principe être de meilleure qualité que la gravure en 7 nm proposée par la concurrence (c'est un des arguments avancés pour expliquer le décalage de mise en service entre Intel et les autres acteurs), ce qui pourrait conduire à la réserver à ses produits d'élite, au moins à ses débuts.

AdoredTV reste prudent sur la qualité de ces informations, d'autant plus qu'il s'agit de spéculations sur deux ans avec tous les aleas que cela peut comporter, mais se dit confiant dans sa source.