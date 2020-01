CES 2020 : Intel Horseshoe Bend, le prototype de PC portable à écran pliable

Si les écrans pliables sont venus d'abord avec les smartphones (Royole, Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X...), leur concept devrait bientôt s'étendre aux ordinateurs portables et la marque Lenovo a déjà confirmé la commercialisation prochaine d'un ThinkPad X1.

Le groupe Intel y voit lui aussi un possible débouché pour les années à venir et il prédisait en mai dernier l'arrivée sous deux ans d'ordinateurs portables avec écran pliable, même si tout reste à faire en matière d'ergonomie et que certaines problématiques hardware doivent encore être résolues.

Intel Horseshoe Bend (crédit : Tom's Hardware)

Mettant en application cette vision sur le salon CES 2020, lntel y a présenté un concept Horseshoe Bend de PC portable 17 pouces constitué d'un grand écran se pliant en deux.

Pas de clavier physique ni de trackpad ici, tout se pilote depuis la surface inférieure de l'écran, même si un clavier additionnel sans fil peut y être ajouté. Le concept Horseshoe Bend en profite pour intégrer un processeur Intel Tiger Lake gravé en 10 nm et comporte une béquille pour le stabiliser.

Selon ceux qui ont pu l'approcher, Intel n'a pas permis d'essayer de le plier en deux et n'en a pas fait la démonstration directe. Horseshoe Bend est et restera un concept, en attendant qu'un fabricant ne se risque à en fabriquer un, mais il donne une idée de ce qui pourrait nous attendre d'ici un an ou deux.