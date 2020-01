CES 2020 : l'ordinateur portable à écran pliable de Lenovo sort mi-2020

L'année dernière et avant même son smartphone pliable Motorola Razr, Lenovo avait donné un aperçu (vidéo ci-dessous) d'un ordinateur portable avec écran pliable entrant dans les modèles de sa marque ThinkPad. À l'occasion du CES 2020, le fabricant chinois confirme le ThinkPad X1 Fold et avec une sortie prévue pour mi-2020.

Pesant moins d'un kilo, le ThinkPad X1 Fold affiche sur un écran OLED pliable (pOLED) d'une diagonale de 13,3 pouces à plat (déplié). Il a une définition QXGA (2048 x 1536 pixels) et un ratio 4:3. La dalle est fournie par LG Display.

Pour Lenovo, il est question avec le ThinkPad X1 Fold d'associer " l'efficacité d'un ordinateur portable avec la portabilité d'un smartphone. " Outre un stylet, il peut être utilisé avec un clavier physique en Bluetooth et une attache magnétique en lieu et place d'un clavier virtuel sur la partie inférieure de l'écran plié.

Les possibilités sont celles d'un écran comme avec une tablette, un format de type livre, une navigation dual-screen avec le choix entre un seul affichage de 13,3 pouces ou deux écrans de 9,6 pouces.

Le ThinkPad X1 Fold est équipé d'un processeur Intel Core avec technologie hydride d'Intel (Lakefield). Cela fait penser au Surface Neo de Microsoft qui n'a toutefois pas opté pour un écran OLED pliable, tout en étant dual-screen.

Par ailleurs, si le ThinkPad X1 Fold doit aussi tourner avec Windows 10X, ce sera Windows 10 Pro dans un premier temps (pour mi-2020), sans doute à cause d'un calendrier trop serré. Lenovo prévoit en outre une connectivité 5G optionnelle.

Le ThinkPad X1 Fold dispose de 8 Go de RAM (LPDDR4X), jusqu'à 1 To de stockage avec SSD (PCIe-NVMe M2). Sa connectivité couvre 5G / 4G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0. La connectique comprend un port USB Type-C Gen 1, USB Type-C Gen 2, DisplayPort via USB Type-C.

L'autonomie annoncée est de jusqu'à 11 heures et le ThinkPad X1 Fold intègre un module photo de 5 mégapixels HD RGB et caméra infrarouge. Le prix débutera à… 2 499 $.