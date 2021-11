Intel Meteor Lake : premier aperçu du futur processeur gravé en 7 nm

Les processeurs Alder Lake représentant la famille Intel Core de 12ème génération commencent à arriver sur le marché et ils seront suivis l'an prochain par Raptor Lake (13ème génération).

On connaît déjà le nom de la génération suivante : Meteor Lake pour une famille Intel Core de 14ème génération qui profitera la première de la gravure Intel 4 (gravure en 7 nm) avec une structure en chiplets et qui sera lancée en 2023.

Intel dispose déjà de prototypes et peaufine la technologie d'interconnexion qui fera communiquer les différents éléments de la plate-forme. CNET.com a pu visiter la Fab 42 en Arizona où se préparent ces évolutions et a pris des photos des processeurs à venir d'Intel.

Une puce de test et un wafer ont été photographiés. S'ils ne dévoilent rien de très précis, ils confirment la roadmap d'Intel et la finalisation de la gravure en 7 nm après la lente et douloureuse maturation de la gravure en 10 nm.

Meteor Lake, telle que définie par Intel, sera composée de trois éléments : un ensemble de coeurs Ocean Cove et de coeurs économiques, un GPU avec 96 à 192 EU et une partie regroupant les interfaces de communication (contrôleur mémoire, Thunderbolt, PCIe...). La photo de CNET semble montrer la présence d'un quatrième bloc dont le rôle est inconnu. Intel continue d'utiliser sa technologie de packaging 3D Foveros pour Raptor Lake pour agréger les différents blocs fonctionnels utilisant des finesses de gravure différentes.

Les processeurs Meteor Lake pour PC de bureau et PC portables sont en principes attendus pour le premier semestre 2023.