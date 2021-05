Intel Meteor Lake : la gravure en 7 nm sur les rails

Le groupe Intel a dû s'appuyer longtemps sur sa gravure en 14 nm faute de parvenir à finaliser sa technique en 10 nm. Ce n'est que depuis fin 2020 et cette année que les processeurs profitent réellement de cette avancée qui se prolongera par la gravure en 7 nm.

Une partie des travaux de développement ayant été menés conjointement, la gravure en 7 nm façon Intel devrait arriver plus rapidement, d'ici 2023. Dès à présent, la firme fait état du bon avancement de ses projets avec la finalisation des tuiles pour ses futurs processeurs Meteor Lake qui devraient exploiter une architecture hybride et l'empilement 3D Foveros.

Meteor Lake sera en principe la plate-forme de référence des processeurs Intel Core de 14ème génération, après Raptor Lake en 2022 et Alder Lake qui doit arriver avant fin 2021.

Les processeurs utiliseront en principe des coeurs puissants Redwood Cove et des coeurs économiques "Next Mont" (le nom de code n'est pas encore connu) et seront montés sur socket LGA1700 qui sera inauguré avec Alder Lake, assurant le support de la mémoire DDR5 et d'une interface PCIe 5.0.

Cette étape de finalisation va permettre de fabriquer les premières puces Meteor Lake qui serviront pour la validation technique avant d'envisager une pré-production puis la production de masse proprement dite.