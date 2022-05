Intel Meteor Lake : les premiers processeurs gravés en 7 nm en bonne voie

Elle n'est pas encore d'actualité mais elle capte déjà l'attention. La future génération de processeurs Meteor Lake sera la première à passer à la gravure en 7 nm développée par Intel.

Après les multiples retards du développement de la gravure en 10 nm, ce qui a obligé la firme à user la gravure en 14 nm jusqu'à la corde et à réorganiser sa production pour y faire face, la gravure en 7 nm a profité de cette longue maturation et va pouvoir être proposée plus rapidement en passant par ailleurs par la lithogravure EUV.

Après les actuels Alder Lake et les futurs Raptor Lake attendus en fin d'année et tous deux utilisant la gravure en 10 nm, Meteor Lake sera le support de la famille de processeurs Intel Core de 14ème génération et la première plate-forme à passer au noeud Intel 4, tout en profitant de l'architecture hybride composée d'un mix de coeurs puissants et économiques et en introduisant un nouveau type de GPU, dit tGPU.

La différence par rapport aux générations précédentes vient du fait que la structure interne est réorganisée en tuiles, analogues des chiplets vus chez d'autres concepteurs de puces, permettant une plus grande flexibilité de design.

En marge de la présentation des résultats financiers du premier trimestre, Intel a confirmé que le développement de la plate-forme Meteor Lake avance comme prévu et que les puces ont été "réveillées", en attendant leur commercialisation l'an prochain.

Selon le CEO d'Intel, les processeurs sont déjà capables de lancer les principales plates-formes (Windows, Linux...) mais il reste à finaliser et vérifier l'ensemble des processus. La firme veut surtout montrer qu'elle est dans les temps de son calendrier, voire même un peu en avance.