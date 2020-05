Voitures autonomes : Intel s'offre Moovit pour 900 millions de dollars

Même si la pandémie du Covid-19 a fortement ralenti son activité, la startup israélienne de planification d'itinéraire Moovit vient d'entrer dans le giron du groupe Intel pour 900 millions de dollars.

Ce rachat va permettre à la firme de Santa Clara de se renforcer un peu plus dans le domaine des véhicules autonomes, en complément de MobilEye (capteurs LiDAR et intelligence embarquée) et de la récente acquisition de Habana Labs, concepteur d'accélérateurs d'IA et deep learning pour datacenters, pour 2 milliards de dollars.

Les algorithmes de calcul d'itinéraire en temps réel et d'optimisation des déplacements (proposée par exemple aux services de transport en commun) de Moovit seront une précieuse ressource dans le cadre d'applications pour véhicules autonomes, un domaine qui intéresse de près Intel.

Proche de Waze (détenue par Google), l'application Moovit s'appuie sur la base d'utilisateurs pour fournir des informations sur leurs déplacements et les éventuels obstacles de circulation (travaux, panne, accident) pour des alertes en temps réel, mais aussi en agrégeant les données de transport de multiples sources.

L'entreprise devrait logiquement rejoindre le hub technologique d'Intel en Israël et contribuer aux efforts de la firme pour se préparer à l'ère des véhicules autonomes et robotaxis. Elle sera englobée dans MobilEye mais conservera une gestion indépendante.