Crise des semi-conducteurs : Intel veut construire une usine en Europe

La crise des semi-conducteurs a réveillé l'Europe sur la thématique de la production de composants électroniques avec la volonté de redevenir un grand pourvoyeur de puces grâce aux relocalisations d'usines.

Le groupe américain Intel s'est dit intéressé par la construction de sites sur le Vieux Continent pour plusieurs milliards de dollars si les subventions publiques se montrent suffisamment conséquentes.

Elles semblent l'être puisque la firme est désormais prête à dévoiler le nom du pays dans lequel elle bâtira un premier site. La révélation se fera début 2022 pour une mise en service vers 2024 ou 2025.

Plusieurs pays sont en concurrence, comme l'Allemagne ou l'Italie. La France l'est aussi mais dans une moindre mesure. A 20 milliards de dollars le site, l'affaire est stratégique avec de multiples retombées économiques et politiques.

L'usine d'Intel visera à alimenter les clients européens et pourra contribuer à faire avancer la R&D sur différents aspects, renforçant ainsi des secteurs économiques. Il s'agit là d'une vision de moyen terme, moins destinée à juguler la crise actuelle, qui va s'étendre durant tout 2022, qu'à préparer l'avenir et éviter qu'une nouvelle pénurie n'émerge plus tard.

C'est aussi un moyen d'accéder à des technologies avancées et d'avoir un plus grand contrôle sur l'avenir, plutôt que de dépendre des produits venus d'autres régions géographiques avec un temps de retard.