Pixel Pat : le CEO Pat Gelsinger en 8-bit pour fêter sa première année en poste

L'arrivée de Pat Gelsinger à la tête d'Intel a été l'occasion de lancer une nouvelle dynamique orientée vers l'amélioration de la production (après les affres de la mise au point de la gravure en 10 nm) et la préparation d'un service de fonderie IFS pour des entreprises tierces, avec la possibilité de créer des designs custom pour des besoins particuliers.

Cette stratégie IDM 2.0 a redonné de l'élan au groupe, ce dernier profitant également des efforts autour de la nouvelle architecture hybride des processeurs Alder Lake et des travaux pour revenir dans la course à la finesse de gravure.

Tout en commençant à profiter enfin de sa gravure en 10 nm, Intel a dévoilé une roadmap vers le 7 nm puis vers "l'ère de l'Angström" avec les procédés Intel 20A et même Intel 18A.

C'est aussi sous la supervision de Pat Gelsinger qu'ont été signés plusieurs grands contrats de création de nouveaux sites de production aux Etats-Unis et en Europe dans un effort de relocalisation du savoir-faire.

Pour fêter cette première année en poste assez riche en annonces, Intel diffuse un petit jeu 8-bit baptisé Pixel Pat et dans lequel il va falloir faire évoluer le personnage à l'effigie du CEO dans une usine de production de wafers.

Au fil de son périple, et tout en évitant les obstacles, le personnage pourra découvrir des résumés des grandes annonces et avancées de la firme autour de cette stratégie qui compte aussi le lancement des processeurs Alder Lake et des GPU dédiés ARC. C'et à découvrir dans son navigateur Web préféré.