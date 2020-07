Intel présentera ses GPU et iGPU Xe cet été

C'est une annonce qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques mois : Le géant du processeur Intel va prochainement produire des puces graphiques qui se présenteront à la fois comme des iGPU embarqués dans certains de ses processeurs, mais également sous la forme de cartes graphiques dédiées visant des prestations de milieu et haut de gamme.

L'architecture Xe sera introduite avec la génération de CPU Tiger Lake et Intel devrait prochainement dévoiler ses projets à ce niveau. D'ailleurs, sur Twitter, Microsoft annonçait récemment dévoiler des informations sur Xe d'ici 20 jours avant que le tweet ne disparaisse.

On peut donc compter sur une annonce cet été, à la mi-aout qui préparerait le terrain d'annonces plus conséquentes qui se tiendraient sur le salon du Computex en septembre prochain.

Rappelons qu'Intel ambitionne de devenir fabricant de GPU à part entière pour offrir une meilleure maitrise du matériel sur PC et supercalculateurs. Les apports d'Xe devraient dans un premier temps se faire sentir sur les solutions iGPU, notamment dans les PC portables et solutions les plus modestes qui promettent un bond en avant technique important. Pour le reste, il faudra attendre d'en savoir plus pour voir si Intel peut réellement se positionner en face d'AMD et Nvidia sur un marché déjà très concurrentiel.