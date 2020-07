Intel en retard pour les processeurs gravés en 7 nm

Décidément… À l'occasion de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre qui sont présentés comme excellents, Intel glisse que le calendrier de ses produits basés sur les processeurs gravés en 7 nanomètres est décalé d'environ six mois par rapport aux précédentes prévisions.

En conséquence, la finesse de gravure en 7 nm pour Intel ne devrait véritablement faire son apparition grand public pas avant 2022 au moins, et sans doute plutôt en 2023.

Pour des problèmes en rapport avec la production actuelle et de rendement, le groupe de Santa Clara se contente d'évoquer un retard de douze mois par rapport à la feuille de route en interne. En rappelant qu'un concurrent de poids comme AMD (avec TSMC) a déjà sorti depuis plusieurs longs mois des offres Ryzen et Epyc basées sur une architecture gravée en 7 nm.



Parallèlement, Intel assure accélérer sa transition vers des produits en 10 nm pour cette année. Il est fait allusion à un portefeuille croissant de processeurs Intel Core en 10 nm et le lancement prochain de processeurs Tiger Lake pour prendre la succession des processeurs Ice Lake.

Les processeurs Tiger Lake d'Intel pour PC portable doivent bénéficier d'une gravure optimisée en 10 nm+ et en embarquant un iGPU tirant parti de la nouvelle architecture Intel Xe. Le lancement du premier processeur pour serveur à architecture Ice Lake en 10 nm reste également prévu pour d'ici la fin de cette année.

Pour le deuxième semestre 2021 et toujours en 10 nm, Intel escompte fournir son processeur Alder Lake à architecture hybride (et pour son premier processeur en 10 nm pour PC de bureau) et Sapphire Rapids côté serveur.