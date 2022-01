Intel prépare l'intégration du refroidissement de serveurs par immersion liquide

Le refroidissement des datacenters est un enjeu technique de grande importance et les entreprises imaginent de multiples solutions pour tenter d'en améliorer l'efficacité et répondre aux exigences des nouveaux processeurs.

De l'installation proche du Pôle Nord à l'installation au fond de la mer pour profiter de ses eaux froides, différentes techniques sont à l'étude. L'une des plus prometteuses concerne l'immersion liquide des serveurs.

Au lieu de rafraîchir l'air circulant, les serveurs sont immergés dans un liquide caloporteur et diélectrique permettant une meilleure dissipation de la chaleur, et plutôt que de la diffuser dans l'environnement, cette chaleur accumulée peut même être réutilisée pour d'autres usages.

Le refroidissement par immersion a d'autres avantages en permettant de mieux contrôler l'environnement de fonctionnement des serveurs et de prolonger leur durée de vie.

Le groupe Intel s'intéresse à cette technique et a annoncé une nouvelle collaboration avec Green Revolution Cooling (GRE) pour concevoir une solution de refroidissement par immersion liquide pour datacenters, après avoir déjà signé un accord avec un autres spécialiste, Submer.

Le refroidissement par immersion peut se révéler plus efficace que le refroidissement par air dans certaines configurations (selon la puissance de serveurs et leur position géographique) alors que les serveurs demandent des puissances de traitement toujours plus élevées et que les racks se densifient.

Ces accords devraient permettre de créer des solutions complètes clé en main de refroidissement par immersion liquide pour les processeurs pour serveurs d'Intel (Intel Xeon Scalable) et de les faire entrer dans les moeurs en mettant en avant les avantages de ce type de dispositif pour une dissipation thermique plus efficace mais aussi plus respectueuse de l'environnement.