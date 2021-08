Intel Royal Core : renforcer l'architecture x86 face à ARM et AMD Zen 5

En attendant Alder Lake en fin d'année, Intel préparerait un projet Royal Core visant à renforcer l'efficacité des coeurs x86 afin de mieux lutter face à la pression de ARM et de AMD et ses architectures Zen.

Intel sort d'une longue traversée du désert marquée par la difficulté de développement de sa gravure en 10 nm, l'obligeant à étirer longuement le cycle de gravure en 14 nm.

Ces complications ont permis à AMD de se renforcer dans tous les secteurs, grand public et professionnel, grâce à ses architectures Zen et ses gammes Ryzen et Epyc.

Dans le même temps, les architectures ARM se sont ancrées plus fermement sur les segments des PC portables et des serveurs, profitant de leur bon mix entre performances et faibles consommation d'énergie.

Intel est en train de remonter la pente avec une reprise en main de ses techniques de gravure dont la firme a déjà diffusé une roadmap pour les cinq ans à venir et s'apprête à déployer une architecture hybride mimant par certains aspects la configuration big.LITTLE de ARM avec son mélange de coeurs puissants et économiques, qui sera inaugurée avec les processeurs Alder Lake en fin d'année (en exceptant la plate-forme Lakefield, peu diffusée).

A plus long terme, la firme de Santa Clara souhaiterait reprendre l'ascendant sur l'efficacité de ses coeurs x86 face à la concurrence. Le leaker Moore's Law is Dead évoque un projet Intel Royal Core qui viserait rien de moins que doubler l'IPC (Instruction per Cycle) par rapport aux coeurs Golden Cove d'Alder Lake / Intel Core de 12ème génération.

Cette nouvelle architecture n'arriverait pas avant 2024 et serait introduite avec la plate-forme Lunar Lake (Intel Core 16ème génération) et lancée sous sa forme complète avec la génération suivante Nova Lake.

Dans ce Royal Core Project se profilerait le support du SMT4 (4 threads par coeur) et de la DDR5-7400. Les coeurs Lion Cove (Arrow Lake / Lunar Lake) et Panther Cove (Nova Lake) seraient donc les premiers à en bénéficier.