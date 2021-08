Intel Arrow Lake, Lunar Lake, Nova Lake : les processeurs après Meteor Lake se précisent

Le groupe Intel prépare avec Alder Lake ses premiers processeurs exploitant une technologie hybride faite de coeurs puissants et de coeurs économiques. Cette évolution fera ses premiers pas avant la fin de l'année et devrait se maintenir sur plusieurs générations de processeurs.

Après cela viendra Meteor Lake, premiers processeurs exploitant la gravure en 7 nm d'Intel, toujours hybrides. Au-delà, la roadmap est plus floue même si certains noms de code ont déjà été évoqués.

Un post sur les forums d'Anandtech (effacé depuis) a diffusé une liste des potentiels successeurs de Meteor Lake qui n'apparaîtront donc pas avant 2023 au mieux. Il est ainsi question de plates-formes Intel Arrow Lake et Lunar Lake (ce dernier ayant déjà été évoqué précédemment), suivies de Nova Lake.

Une roadmap potentielle jusqu'en 2025

Les deux premières utiliseraient des coeurs puissants Lion Cove et des coeurs économiques Skymont. Intel Arrow Lake doublerait le nombre de coeurs par rapport à Raptor Lake, ce qui pourrait amener à des processeurs de 40 coeurs (8 coeurs puissants + 32 coeurs économiques).

Lunar Lake serait la plate-forme passant à une gravure en 3 nm visant à gagner des points sur les performances avec une consommation d'énergie efficiente tandis que Nova Lake proposerait une toute nouvelle architecture marquant une inflexion depuis la naissance des Intel Core.

Elle serait dotée de coeurs Panther Cove et Darkmont et n'arriverait pas avant 2025. La promesse serait d'apporter 50% de performances en plus par rapport à Lunar Lake.

Tout ceci est bien sûr hautement spéculatif et sans aucune confirmation extérieure mais cela ouvre des pistes pour débusquer ces futures plates-formes dans les documentations et pilotes ces prochains trimestres.