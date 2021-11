Intel Sapphire Rapids-X et Raptor Lake : les processeurs attendus après mi-2022

Le groupe Intel vient tout juste de lancer ses processeurs Alder Lake représentant la famille Intel Core de 12ème génération mais les informations concernant les générations suivantes continuent d'affluer.

Le leaker Momomo_US affirme ainsi que le troisième trimestre 2022 sera la fenêtre de lancement pour les processeurs Sapphire Rapids-X destinés au marché HEDT (PC de bureau haut de gamme) d'une part et les processeurs Raptor Lake (successeurs des Alder Lake) d'autres part.

Les Sapphire Rapids-X feraient appel à un chipset W790 et utiliser un socket spécifique. Les processeurs seront gravés en 10 nm Enhanced SuperFin (comme les Alder Lake) et supporteront la RAM DDR5 avec 8 canaux et l'interface PCIe Gen 5 en 64 lignes.

Les processeurs Raptor Lake seront pour leur part membres de la famille Intel Core de 13ème génération. Ils poursuivront l'architecture hybride initiée avec Alder Lake mais avec des coeurs puissants Raptor Cove et des coeurs économiques Gracemont optimisés.

Le chef de file des Raptor Lake-S pour PC de bureau devrait grimper jusqu'à 24 coeurs en configuration 8 + 16 et offrir un TDP de 125W mais la future famille devrait aussi compter des variantes en 10, 12, 14 et 16 coeurs.