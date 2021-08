Intel Raptor Lake-S : la gamme des futurs processeurs gravés en 7 nm en fuite

Les processeurs Intel Core de 12ème génération Alder Lake prévus en fin d'année seront les premiers à proposer une architecture hybride composée de coeurs puissants et de coeurs économiques, le tout gravé en 10 nm avancé (10ESF ou Enhanced SuperFin).

La 13ème génération d'Intel Core sera représentée par Raptor Lake-S fera aussi usage d'une architecture hybride (coeurs Raptor Cove puissants et coeurs Gracemont qui permettra de créer des configurations jusqu'à 24 coeurs avec cette fois une gravure en 7 nm.

Une roadmap diffusée par AdoredTV montre les différentes versions de processeurs Raptor Lake-S, c'est à dire destinés aux PC de bureau, et elle dévoile une série K avec TDP 125W en 24 (8+16), 16 (8+8) ou 14 (6+8) coeurs, mais aussi une série standard en 65W et une gamme basse consommation en 35W. La partie graphique présente à bord n'est pas précisée mais il s'agira d'une architecture graphique Xe.

Ces configurations à deux types de coeur seront réservées aux Intel Core i9 / i7 / i5 tandis que l'Intel Core i3 restera sur 4 coeurs homogènes (4+0).

La plate-forme Raptor Lake, en passant à la gravure 7 nm, devrait offrir une montée sensible de l'IPC (Instruction per Cycle) et de plus hautes cadences, de l'ordre de 200 MHz en mode Turbo.

Cela pourrait amener à des processeurs pouvant grimper jusqu'à 5,5 GHz en Turbo pour L'intel Core i9-13900K, la plus haute configuration à venir de la gamme. Comme Alder Lake, ils supporteront la mémoire DDR5 mais de type DDR5-5600 (contre DDR5-4800 pour Alder Lake) et l'interface PCIe Gen 5.