Intel Xeon Scalable : troisième génération en Cooper Lake / Ice Lake et un avant-goût de Sapphire Rapids

Intel officialise sa troisième génération de processeurs Xeon Scalable, composé des plates-formes Cooper Lake et plus tard Ice Lake, en attendant en 2021 les processeurs Sapphire Rapids.

Après Cascade Lake (et son Refresh de février) qui représentait les processeurs de deuxième génération, voici venir la troisième génération des processeurs Intel Xeon Scalable toujours orientés vers les traitements d'intelligence artificielle et l'analytique en datacenter et edge computing.

Cette nouvelle famille est divisée en deux branches, avec des processeurs Cooper Lake (gravés en 14 nm) de 4 ou 8 sockets lancés ce jour, et Ice Lake (gravés en 10 nm) de 1 ou 2 sockets qui arriveront plus tard dans l'année.

Cooper Lake est ainsi un prolongement de la gravure en 14 nm du fait des retards accumulés avec Ice Lake et la gravure en 10 nm, et la segmentation en fonction du nombre de sockets permettra sans doute de conserver un certain intérêt pour cette gamme dont le cycle commercial devrait être court.

Cette première branche Cooper Lake se destine particulièrement au deep learning, machines virtuelles, bases de données et applications critiques, avec des gains de près de deux fois en performance sur les charges de travail et de plus de deux fois en matière de machine virtuelle par rapport à des systèmes datant de cinq ans.

La gamme des processeurs comprend 11 références allant de 16 coeurs / 32 threads à 28 coeurs / 56 threads, avec des cadences de base de 2,3 à 2,9 GHz et des fréquences en turbo de 3,8 à 4,3 GHz, le tout avec des TDP démarrant à 150W et montant progressivement jusqu'à 250W pour le chef de file, l'Intel Xeon Platinum 8380HL.

La nouveauté des Intel Xeon Scalable de 3ème génération concerne le support du Bfloat16 (BF16) permettant de réduire (en principe) les besoins de bande passante en mémoire de moitié par rapport au classique FP32, moyennant quelques concessions.

AnandTech note que les liens d'interconnexion de socket à socket UPI (Ultra Path Interconnect) sont doublés avec Cooper Lake par rapport à Cascade Lake, doublant ainsi la bande passante. La nouvelle génération peut aussi supporter de la RAM DDR4-3200 (sur les Xeon Platinum).

Intel précise que les processeurs Intel Xeon Scalable de troisième génération sont dès à présent entre les mains des clients (Facebook, Alibaba, Baidu, Tencent...), avant une disponibilité plus générale durant le second semestre.

Sapphire Rapids : la prochaine génération pour 2021

Et déjà, Intel a évoqué la suite pour les Intel Xeon Scalable avec la génération Sapphire Rapids uniquement croisée jusqu'à présent dans des roadmaps officieuses.

On reviendra ici à une architecture unique couvrant de 1 à 8 sockets et Intel annonce un support de sa technologie AMX (Advanced Matrix eXtensions) qui reste à détailler.

Selon les roadmaps diffusées l'an dernier (mais qui restent à confirmer), c'est avec Sapphire Rapids qu'interviendra la transition vers le support de la RAM DDR5 et de l'interface PCIe 5.0.

Cooper Lake, comme Cascade Lake avant lui, reste en PCIe 3.0 et c'est avec Ice Lake qu'Intel passerait à PCIe 4.0, alors qu'AMD propose déjà cette compabilité sur ses processeurs pour serveurs Epyc.