Conflit en Ukraine : Intel suspend ses activités en Russie

Le conflit en Ukraine a conduit le groupe Intel à suspendre ses livraisons de composants et processeurs à la Russie, comme d'autres grands groupes américains et internationaux.

Cela concerne notamment la livraison des puces qui pourraient être utilisées dans des supercalculateurs et des systèmes militaires, ainsi que des composants réseau.

Les mesures continuent de se durcir et Intel annonce à présent la suspension de ses activités dans le pays et en Biélorussie, avec effet immédiat. La décision n'a sans doute pas été facile à prendre, Intel étant présent depuis les années 90 en Russie, peu après la chute de l'Union soviétique, avec des centres de R&D et de développement logiciel.

Intel indique tout de même vouloir soutenir ses 1200 salariés en Russie mais il reste à voir comment, et savoir combien d'entre eux pourront être redisposés dans d'autres unités hors du pays.

Faute d'approvisionnements, les entreprises russes pourraient vite se trouver à court de puces récentes ou puissantes, ce qui va devenir critique pour certaines activités, d'autant plus que de nombreux cadres quittent le navire.

Tom's Hardware note que les entreprises russes pourraient être tentées de se fournir en composants chinois pour contourner les restrictions US mais cela demanderait une adaptation longue et coûteuse; et sans forcément disposer des performances requises, les technologies