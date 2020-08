Intel Tiger Lake-H : les processeurs mobiles haut de gamme pour le premier trimestre 2021

Après les discrets processeurs Ice Lake, premiers à profiter d'une gravure en 10 nm mais relativement peu diffusés, les processeurs Tiger Lake vont prendre le relais avec une gravure 10 nm+ optimisée.

La présentation officielle devrait intervenir le 2 septembre prochain, à l'occasion d'un événement en ligne organisé par Intel, ce qui permettra de mettre un nom précis sur les processeurs alors que plusieurs ultraportables ont déjà été annoncés.

Il s'agira de processeurs Tiger Lake-U basse consommation pour ultraportables et PC portables d'entrée / milieu de gamme. Viendront ensuite les processeurs Tiger Lake-H pour PC portables haut de gamme et @momomo_us en précise sur Twitter le calendrier prévu.

Selon ses informations, les processeurs Tiger Lake-H feront leur apparition lors du premier trimestre 2021 et constitueront les premiers processeurs mobiles haut de gamme gravés en 10 nm de la firme de Santa Clara.

Au-delà des PC portables, ils pourraient aussi faire partie de la configuration d'une série de NUC (Next Unit of Computing), ces mini-PC conçus par Intel avec de solides performances dans un encombrement réduit, si l'habitude est respectée.

Le site Videocardz signale toutefois que les projets à ce niveau ne sont pas clairs et que la firme pourrait rester sur du Tiger Lake-U et l'ancien Coffee Lake. Tiger Lake-H a pourtant l'avantage d'offrir jusqu'à 8 coeurs (contre 4 pour Tiger Lake-U) et de supporter de la RAM DDR5, au lieu de LPDDR5 pour Tiger Lake-U, avec un TDP légèrement supérieur.