Arctic Sound : l'architecture GPU Intel Xe HP se dévoile en avance

Après l'officialisation de la carte graphique Intel DG1 sous architecture Intel Xe LP, une présentation en fuite en dit plus sur Intel Xe HP, support de futurs GPU Arctic Sound.

Le groupe Intel commence à en dire plus sur l'architecture Xe qui doit lui ouvrir les portes du segment des cartes graphiques, du grand public aux produits pour datacenters.

Afin de couvrir tout le spectre, l'architecture sera segmentée en plusieurs compartiments. Intel a déjà évoqué Ponte Vecchio du côté des GPU pour datacenters et DG1 sous Intel Xe LP pour les cartes graphiques grand public d'entrée de gamme.

Il reste à dévoiler la proposition intermédiaire exploitant l'architecture Intel Xe HP et cela devrait correspondre aux cartes graphiques Arctic Sound, un nom de code déjà apparu en 2018 et qui est pressenti pour couvrir le champ des GPU tournés vers le gaming ou les créatifs.

Le site Digital Trends a diffusé des documents internes fournissant des détails sur cette architecture, même s'ils datent en fait de début 2019 et qu'une partie des éléments a pu évolué depuis.

Les cartes graphiques Arctic Sound devraient être proposées avec 1, 2 ou 4 chiplets qui permettront d'aligner différentes configurations :

1 chiplet : TDP 75W ou 150W en 12V

2 chiplets : TDP 300W en 12V

4 chiplets : TDP 400 à 500W en 48V

Cela laisse de la marge pour des GPU pouvant servir à du gaming mais aussi pour des accélérateurs et cartes graphiques pour stations de travail. Les différents chiplets pourraient être reliés via la technologie d'interconnexion EMIB d'Intel (Embedded Multi-Die Interconnect) et épaulés par de la mémoire rapide HBM2E.

Arctic Sound pourrait donc englober à la fois des produits grands public et des cartes graphiques professionnelles, voire adaptées à certains usages en datacenters.

Les détails des chiplets ne sont pas connus mais ils pourraient embarquer 128 EU chacun, voire plus. La plate-forme devrait en outre supporter l'interface PCIe 4.0, alors que les processeurs d'Intel ne supportent officiellement toujours que PCIe 3.x.

Aucune date de lancement n'est indiquée et Intel n'a pas encore communiqué sur cette variante de son architecture Xe. Tom's Hardware rappelle que la seule mention "officielle" concernant Xe HP vient d'un tweet de Raja Koduri datant de fin 2019.