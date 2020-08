Intel Xe HPG : les premières cartes graphiques gaming en 2021

Le groupe Intel avait beaucoup à dire et présenter durant son événement Architecture Day 2020 sur le volet des processeurs mais aussi sur celui des cartes graphiques.

Sa nouvelle architecture Xe arrive à maturité et se déclinera en de multiples délcinaisons, avec d'abord des produits pour datacenter comme le système Ponte Vecchio (Intel Xe HPC) et des iGPU pour les processeurs Tiger Lake (Intel Xe LP).

Entre les deux, on trouvera une architecture Intel Xe HPG qui permettra la création de cartes graphiques dédiées suffisamment performantes pour rivaliser en gaming avec les offres GeForce de Nvidia et Radeon d'AMD, marquant l'entrée d'Intel sur ce segment lucratif.

Intel a confirmé une arrivée des premières cartes graphiques Intel Xe HPG pour 2021 et donné quelques détails sur cette architecture dérivée d'Intel Xe HP pour stations de travail.

Pour contenir les coûts, elle se passera tout d'abord du support du FP64 et de la mémoire HBM de Xe HP pour proposer plutôt de la mémoire dédiée GDDR6 mais supportera l'accélération matérielle pour le ray tracing, ce qui permettra aux futurs GPU dédiés d'Intel de pouvoir évoluer sur ce terrain mis en avant par Nvidia depuis les cartes GeForce RTX et en attendant les GPU Big Navi d'AMD qui devraient la proposer aussi.

Si le détail de la configuration des GPU Xe HPG n'est pas encore donnée, Intel a confirmé qu'ils ne seront pas produits en interne mais confiés à un acteur tiers. Le fondeur taiwanais TSMC semble être le choix le plus logique, ce qui peut signifier que les GPU gaming d'Intel seront gravés en 7 nm (voire en 5 nm) et non en 10 nm SuperFin comme les processeurs.

Avec le système des tuiles d'Intel Xe HP permettant de créer des systèmes de 1,2 ou 4 tuiles, le site Tom's Hardware s'aventure déjà à imaginer des solutions bi-GPU vus comme un GPU unique et offrant alors des performances de nature à rivaliser avec les meilleures solutions gaming du marché. Mais on n'en est pas encore là.