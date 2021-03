Une intelligence artificielle donne vie aux tableaux (et c'est bluffant)

Un artiste a récemment lancé un projet assez fou : exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour reproduire le plus fidèlement possible des figures historiques uniquement connues à travers des tableaux.

Alors que l'on découvrait la semaine passée une IA capable d'animer les visages d'anciennes photographies, c'est une orientation différente qu'a choisie Nathan Shipley pour son dernier projet artistique.

L'idée est simple : partir de peintures, le plus souvent historiques et proposant des portraits de figures célèbres pour reproduire les visages sous leur forme la plus réaliste possible. C'est une intelligence artificielle qui est à l'oeuvre et pioche dans différentes bases de données photo pour proposer un rendu véritablement surprenant.

On peut ainsi voir à quoi pouvaient réellement ressembler les modèles ayant posé pour les peintres d'époque et découvrir ainsi des photos réalistes de William Shakespear, Marie-Antoinette, la famille royale britannique... Ou même le plus célèbre des modèles au monde : Mona Lisa.