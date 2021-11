Internet depuis l'espace : Boeing a le feu vert pour déployer 147 satellites

À son tour, Boeing a obtenu l'autorisation de la Federal Communications Commission (FCC) pour le déploiement d'une constellation de satellites dans le cadre d'un projet d'accès à Internet.

" Boeing prévoit de fournir des services haut débit et de communications pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux, institutionnels, gouvernementaux et professionnels aux États-Unis et dans le monde entier ", écrit la FCC dans un communiqué (PDF).

L'autorisation porte sur un nombre total de 147 satellites pour la constellation, dont 132 en orbite terrestre basse à 1 056 km d'altitude et une quinzaine de satellites placés en orbite non géostationnaire à une altitude comprise entre 27 355 et 44 221 km.

Hormis les États-Unis, les premières régions concernées comprendront Porto Rico et les Îles Vierges des États-Unis, avant une disponibilité plus étendue. Boeing a six ans pour lancer la moitié des satellites de sa future constellation, et neuf ans pour le déploiement complet.

Malgré les inquiétudes de Starlink

Pour des orbites basses, le projet de Boeing avait rencontré l'opposition de SpaceX en raison d'un risque d'augmenter les collisions avec d'autres satellites et un réseau susceptible de créer des interférences. Les satellites de Starlink opèrent toutefois principalement sur une orbite à 550 km d'altitude.

Le feu vert de la FCC pour Boeing intervient alors qu'Amazon vient d'annoncer son intention de lancer deux prototypes pour son projet Kuiper au quatrième trimestre 2022. Ils seront placés sur une orbite à 590 km d'altitude.