Projet Kuiper : Amazon veut lancer deux satellites Internet fin 2022

Pour son projet Kuiper d'Internet par satellite, Amazon annonce son intention de placer en orbite deux premiers satellites avec un lancement au quatrième trimestre 2022. Il sera effectué depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride avec une fusée RS1 actuellement développée par ABL Space Systems.

Les deux premiers satellites de la constellation Kuiper seront des prototypes dénommés KuiperSat-1 et KuiperSat-2. Ils opéreront à une altitude de 590 km.

" Ils nous permettent de tester la technologie de communication et de mise en réseau qui sera utilisée dans la conception finale de notre satellite, et nous aident à valider les opérations de lancement et les procédures de gestion de mission qui seront utilisées lors du déploiement de notre constellation complète. "

Avec du retard sur Starlink de SpaceX

Le projet Kuiper ambitionne une constellation de 3 236 satellites en orbite terrestre basse avec 784 satellites à 590 km d'altitude, 1 296 satellites à 610 km et 1 156 satellites à 630 km. La moitié des satellites doit être déployée d'ici 2026. La constellation devrait être complète mi-2029.

En début d'année, Amazon a signé un contrat avec United Launch Alliance (ULA ; coentreprise de Boeing et Lockheed Martin) portant sur neuf lancements avec des fusées Atlas V.

Fin 2020, Amazon a dévoilé le design des antennes que les clients utiliseront pour un accès à la future constellation Kuiper. Une antenne de 30 centimètre de diamètre qui devrait permettre un débit de jusqu'à 400 Mbps.