Inzone : Sony lance une marque gaming avec moniteurs et casques

Une nouvelle marque de Sony voit le jour. Baptisée Inzone, elle vise le gaming sur PC et sans oublier la PS5. Elle fait ses débuts avec deux moniteurs et trois casques.

Sony introduit une nouvelle marque Inzone pour des équipements et accessoires à destination des joueurs PC. Un secteur déjà encombré où Sony n'arrive pas en terrain conquis et se lance bien tardivement, même si le groupe pourra capitaliser sur son savoir-faire dans des domaines comme l'audio et la vidéo, en plus de sa renommée avec la console de jeu PlayStation.

Du reste, les premiers produits de Inzone ont quelques caractéristiques orientées en direction de la PlayStation 5 qui a dépassé les 20 millions d'exemplaires vendus. En soulignant toutefois que cette marque Inzone est distincte de la marque PlayStation.

Deux moniteurs Inzone M9 et M3

Avec une dalle LCD IPS, les moniteurs Inzone M9 et M3 de 27 pouces ont respectivement une définition 4K avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et FHD avec taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ils ont un temps de réponse de 1 ms gris-à-gris.

Le M9 est certifié DisplayHDR 600 avec luminosité maximale de 600 cd/m² et couvre 95 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Il profite d'une gestion locale du rétroéclairage sur toute la surface (Local Dimming). Le M3 est certifié DisplayHDR 400 et couvre 99 % de l'espace de couleur sRGB.

Les deux moniteurs sont compatibles G-Sync (Nvidia) et VRR via HDMI 2.1. En rappelant que cette technologie Variable Refresh Rate (taux de rafraîchissement variable) a été déployée cette année sur la PS5. Pour la PS5, ils disposent également du mode d'image automatique par genre (mode jeu ou mode cinéma) et de l'ajustement HDR automatique.

Un switch KVM permet par ailleurs de contrôler deux PC depuis un seul ensemble clavier, souris et casque branché sur le moniteur.

Trois casques Inzone H9, H7 et H3

Les premiers casques gaming de la marque Inzone sont avec deux modèles sans fil Inzone H9 et H7 d'une autonomie de batterie de 32 heures et 40 heures, et un modèle filaire avec le Inzone H3. Ils sont équipés d'un micro sur perche pour la voix et prennent en charge le son spatial 360° pour jeu activé par le logiciel Inzone Hub sur PC.

Le H9 se distingue par la réduction active du bruit et un mode bruit ambiant (mode transparence). Il intègre la même technologie de détection à double micro que pour les casques de la série 1000X de Sony. Le H9 et le H7 sont avec connexion simultanée Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth. À noter que l'autonomie de batterie promise est avec réduction du bruit et Bluetooth désactivés…

Avec les casques Inzone H9 et H7, les réglages sont affichés dans le centre de contrôle de la PlayStation 5. Ils prennent en charge la technologie audio 3D de la PS5 (Tempest 3D AudioTech). Les trois modèles sont en outre certifiés Discord.

Prix et disponibilité

Le moniteur Inzone M9 sera disponible dans le courant de cet été à un prix de 1 099 €. Pour le moniteur Inzone M3, c'est par contre le mystère avec le prix et la disponibilité qui seront communiqués ultérieurement.

Les casques Inzone seront pour leur part disponibles en juillet prochain. Le Inzone H9 sera commercialisé à 300 €, 230 € pour le Inzone H7 et 100 € pour le Inzone H3.