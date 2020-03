iOS 13.4 : gare à la surconsommation data !

Attention si vous comptez mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 13.4. La mise à jour déployée aujourd'hui conserve un bug repéré dans la Golden Master qui entraine parfois la surconsommation des données mobiles.

Malgré plusieurs versions Béta et des phases de test de plus en plus rigoureuses, Apple n'aurait pas réussi à corriger l'ensemble des bugs au sein d'iOS 13.4 qui sera diffusé aujourd'hui. Un bug particulièrement gênant concerne la puce réseau qui s'active automatiquement sans requête de l'utilisateur.

La puce activée en arrière-plan aurait alors la fâcheuse tendance à surconsommer des données mobiles en puisant dans l'enveloppe data de l'utilisateur. Une situation qui peut se montrer problématique pour les forfaits disposant de peu de data ou plus globalement en cette période de confinement : nombreux sont les utilisateurs à profiter du partage 4G pour accélérer leurs téléchargements ou pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions.

Le problème a été repéré sur certains iPhone, notamment à partir de la version X et supérieurs. Selon Forbes, la surconsommation est assez importante : plusieurs Go par heure. Et cette surconsommation de données mobiles s'accompagne également d'un autre effet pervers : l'épuisement de l'autonomie de l'appareil.