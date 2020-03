iOS 13 : une quatrième bêta disponible

Apple maintient un rythme très soutenu du côté de la publication des bêta d'iOS 13.4 et c'est déjà la quatrième version qui est disponible et qui passe donc à la build 17E5249a ( 17L5251a pour tvOS).

Apple a changé de stratégie depuis quelque temps et diffuse ainsi progressivement les nouveautés au fil de plusieurs mises à jour des versions bêta. Cela permet à la marque de s'assurer d'une stabilité d'un noyau dur avant d'y apporter des ajouts et de repérer ainsi plus rapidement les changements à l'origine de bugs ou problèmes divers, avec pour but de proposer des versions finales réellement exemptes de bugs, même si cela peut arriver malgré tout...

Cette quatrième bêta d'iOS 13.4 est l'occasion de voir arriver la possibilité pour les développer de vendre des applications macOS et iOS en achat unique sur l'AppStore. La fonctionnalité sera officiellement lancée dans le courant du mois.

Notons que les précédentes versions d'iOS 13.4 bêta ont été l'occasion de proposer la gestion des dossiers partagés dans iCloud, d'améliorer le support des claviers externes sur iPadOS, de proposer de nouveaux mémojis et animojis, d'intégrer CarKey pour transformer son smartphone en clé de voiture virtuelle, ou encore de chambouler la disposition des boutons dans l'application Mail pour plus de confort.