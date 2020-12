iOS 14.2 débloque les appels FaceTime HD sur les anciens iPhone

Si Apple a été un des premiers à proposer des appels en visio sur ses smartphones en lançant FaceTime, la marque a beaucoup capitalisé sur sa fonctionnalité comme argument de vente avant de la laisser de côté.

Devenue simple feature au sein d'un environnement de plus en plus vaste, Apple avait toutefois remis en avant la fonctionnalité avec ses iPhone 12 et 12 Pro, présentés comme les appareils de la marque capables de proposer des appels FaceTime en Full HD, notamment grâce à l'intégration d'un modem 5G.

Mais il apparait que la fonctionnalité s'offre désormais à une sélection plus vaste de smartphones au gré d'iOS 14.2. Les appels FaceTime en Full HD sont ainsi apparus sans tambour ni trompette sur iPhone 8/ 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS et XS Max, iPhone SE 2 et iPhone 11 et Pro. L'option n'est accessible que depuis les appels en WiFi, mais bien présente malgré tout.

Il est intéressant de voir Apple offrir de nouvelles fonctionnalités à ses anciens appareils, pour autant, la marque ne semble pas souhaiter communiquer davantage sur ces portages, l'idée étant de systématiquement aller de l'avant en misant sur les nouveaux modèles.